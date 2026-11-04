Banco Central mantém taxa de juros a 13,75% ao ano

Em comunicado, o Copom destacou que o cenário de 'incertezas' no exterior e no Brasil exige cautela

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira (4) manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A decisão encerra o ciclo de cinco cortes consecutivos de 0,25 ponto percentual.

Em comunicado, o comitê explicou que a medida de manter inalterada a taxa de juros é “compatível com a estratégia de convergência da inflação ao redor da meta”.

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para levar a inflação para a meta de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) está anualizado em 4,58%, acima do intervalo de tolerância.

O grupo afirmou, no comunicado, que os riscos para a inflação, seja de alta ou queda, estão “mais elevados que o usual”. No entanto, destacou a tendência de aumento dos preços.

O Boletim Focus, divulgado na terça-feira (3), mostrou que o mercado financeiro espera que, em 2026, o IPCA termine a 5,22%, acima da meta. Para 2027, a projeção é de que o índice encerre no intervalo de tolerância a 4,76%.

Também no comunicado, o comitê destacou que o cenário externo e doméstico de “incertezas” exige uma “postura de cautela”. De acordo com o grupo, o ambiente internacional está mais “adverso” em razão do prolongamento dos conflitos no Oriente Médio e o consequente impacto sobre o preço do petróleo e derivados, além da política monetária “mais restritiva” das maiores economias.

No cenário interno, o comitê relatou que os indicadores econômicos reforçam uma “moderação mais acentuada da atividade econômica”. Disse ainda que segue acompanhando o avanço da política fiscal sobre a política monetária e ativos financeiros.