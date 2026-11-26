Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o executivo reúne todas as condições para trabalhar em pro de agendas estratégicas para o Brasil

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) valiou como positiva a escolha do executivo Luiz Trabuco como novo ministro da Fazenda.

“Ele reúne todas as condições para trabalhar em prol de agendas estratégicas para o Brasil, como a redução de juros, a busca pelo quilíbrio fical e das contas públicas, o fortalecimento da interlocução com o setor produtivo e o desenvolvimento de um trabalho focado no comabate ao Custo Brasil.”, diz a nota da CNI.

Em seu posicionamento, o órgão destaca que a ampla experiência de Trabuco, faz com que ele reúnca todas as condições para trabalhar em prol de agendas estratégicas para o Brasil. O presidente da CNI, Ricardo Alban, deseja muito sucesso a Trabuco, por acreditar na sua história e experiência. “Como uma pessoa do diálogo, esperamos um profícuo entendimento com a indústria na busca das ações mais adequadas para o equilíbrio fiscal e o crescimento econômico e social, garantindo a efetivação da Nova Indústria Brasil (NIB) como uma política de Estado”, destaca Alban.

Trabucco na Fazenda

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, 75 anos, aceitou nesta quinta-feira (26) o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda, apurou a Jovem Pan. O executivo ficará responsável pela pasta a partir de janeiro de 2027, quando inicia o quarto mandato do petista.

A resposta foi dada durante reunião com Lula, no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira. Os dois já haviam se encontrado na segunda-feira (23), quando o petista sondou o executivo sobre a possibilidade de integrar o próximo governo. Na ocasião, Trabuco pediu tempo para conversar com familiares, representantes do banco e empresários antes de tomar uma decisão.

Quem é Luiz Carlos Trabuco Cappi

Nascido em 6 de outubro de 1951, em Marília, no interior de São Paulo, Trabuco é formado em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e possui pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Em março de 2009, chegou à presidência executiva do Bradesco. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do banco britânico HSBC no Brasil, em 2015. A transação ampliou a presença da instituição no mercado nacional.

Trabuco permaneceu na presidência executiva até março de 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração do Bradesco, cargo que ocupa atualmente.