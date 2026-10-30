Desemprego cai para 5,2% no Brasil e registra menor nível em 14 anos, diz IBGE
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,2% no trimestre encerrado em setembro, o menor índice para o terceiro trimestre em 14 anos. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com o trimestre anterior, encerrado em junho, a taxa recuou 0,2 ponto porcentual, passando de 5,4% para 5,2%. Em relação ao mesmo período de 2025, quando o indicador estava em 5,6%, a queda foi de 0,4 ponto porcentual.
O número de pessoas ocupadas no país chegou a 103,6 milhões no trimestre encerrado em setembro, o maior patamar da série histórica, iniciada em 2012. Na comparação com o trimestre anterior, houve crescimento de 0,6%, equivalente a mais 581 mil trabalhadores.
Em relação ao mesmo período do ano passado, o total de ocupados avançou 1,2%, com o acréscimo de 1,2 milhão de pessoas.
O nível de ocupação, que representa a proporção de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, também atingiu recorde e chegou a 59%. O indicador subiu 0,2 ponto porcentual em relação ao trimestre anterior, quando estava em 58,8%, e permaneceu estável na comparação anual, ante os 58,7% registrados entre julho e setembro de 2025.
*Com informações do Estadão Conteúdo
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