Fim da escala 6×1 vai aumentar o condomínio? Veja alerta da Fiesp

Fiesp alerta para possível alta no boleto de condomínio e em serviços após redução da jornada; entidade não apresenta percentual.

O fim da escala 6×1 poderá pressionar despesas como o boleto do condomínio, segundo avaliação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O alerta foi feito nesta quarta-feira (14), em nota assinada pelo presidente da entidade, Paulo Skaf, após a aprovação da PEC que reduz a jornada semanal de trabalho.

A Fiesp afirma que a mudança exigirá atenção aos custos e ao funcionamento de serviços essenciais. O documento menciona saúde, educação, transporte, supermercados e setor químico, além do risco de aumento da informalidade.

O condomínio ficará mais caro?

A entidade aponta a possibilidade de aumento, mas não apresenta um percentual específico para as taxas condominiais. Por isso, não há, no posicionamento divulgado, uma estimativa que permita calcular quanto cada condomínio passaria a cobrar.

Skaf afirmou que a discussão deveria ter sido mais aprofundada e realizada fora do calendário eleitoral. Segundo ele, decisões sobre a organização do trabalho têm consequências para empresas e famílias.

A PEC aprovada pelo Senado reduz a jornada de 44 para 42 horas semanais após 60 dias da promulgação e, depois de mais 12 meses, para 40 horas, sem diminuição do salário.