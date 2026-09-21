Helicóptero de Rick desaparecido em SC: veja o que se sabe

Aeronave saiu de Porto Belo com destino a São Joaquim; FAB e Corpo de Bombeiros participam das buscas nesta segunda-feira (21)

O helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, desapareceu nesta segunda-feira (21) durante um voo em Santa Catarina. A aeronave, um Bell 430 de matrícula PP-MGR, decolou de Porto Belo, na Costa Esmeralda, com destino a São Joaquim, na Serra catarinense, mas não chegou ao local previsto.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), o empresário Bruno Avelar também estaria entre os ocupantes. As equipes realizam buscas em duas regiões separadas por aproximadamente 30 quilômetros.

Onde estão concentradas as buscas?

Um dos pontos fica na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, inicialmente indicada como possível região da queda da aeronave. Bombeiros foram até o local, mas não encontraram vestígios do helicóptero.

O segundo ponto fica próximo a São Joaquim e corresponde à região onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Cerca de 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de veículos com tração 4×4 devido às condições do terreno.

FAB participa da operação

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que foi acionada durante a tarde para procurar a aeronave. O Salvaero Curitiba passou a coordenar o planejamento das buscas e trabalha para delimitar as áreas com maior probabilidade de localização do helicóptero.

Foram mobilizados um helicóptero Black Hawk H-60 e uma aeronave SC-105 Amazonas, ambos utilizados em missões de Busca e Salvamento.

Caso o helicóptero não seja localizado nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros informou que a operação poderá ser reforçada na manhã de terça-feira (22) com um cão de busca e resgate.