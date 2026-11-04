Alice Carvalho vive Marta em primeiro teaser de cinebiografia

Longa retrata a trajetória da Rainha do Futebol, desde a infância no sertão de Alagoas até a consagração mundial. Estreia está marcada para abril de 2027

A história de uma das maiores atletas de todos os tempos vai ganhar as telas do cinema. A cinebiografia ‘Marta’, estrelada por Alice Carvalho, ganhou seu primeiro teaser oficial nesta quarta-feira (4). O vídeo apresenta as primeiras imagens da atriz caracterizada como a Rainha do Futebol e antecipa a emoção de uma história marcada por superação, talento e conquistas.

Dirigido por Andrucha Waddington, o longa acompanha a trajetória de Marta Vieira da Silva desde a infância em Dois Riachos, no sertão de Alagoas, até se tornar um dos maiores nomes da história do esporte mundial. A produção promete mostrar os obstáculos enfrentados pela jogadora em um período em que o futebol feminino ainda precisava lutar por reconhecimento e espaço.

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA, Marta construiu uma carreira que ultrapassou fronteiras e ajudou a transformar a modalidade. A cinebiografia pretende revisitar momentos decisivos dessa caminhada, incluindo os desafios pessoais e profissionais que fizeram da camisa 10 uma referência para gerações de meninas e mulheres.

Elenco reúne grandes nomes do cinema brasileiro

Além de Alice Carvalho no papel principal, o filme conta com Drica Moraes, Irandhir Santos, Thelmo Fernandes e Claudia Di Moura. A produção também apresenta Ieda Santana como Marta durante a infância.

O roteiro é assinado por Elena Soárez e Thais Tavares. A Conspiração Filmes é responsável pela produção e distribuição, em parceria com Globo Filmes, TV Globo e a produtora sueca Fox in the Snow, com codistribuição da Sony Pictures.

Estreia acontece antes da Copa do Mundo Feminina

A escolha da data de lançamento não parece por acaso. ‘Marta’ chega aos cinemas brasileiros em 8 de abril de 2027, poucos meses antes da Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil.

A produção tem potencial para levar ao grande público não apenas os feitos esportivos da atleta, mas também a dimensão de seu legado. Afinal, a história de Marta não é somente sobre futebol: é sobre abrir caminhos em um esporte que durante muito tempo tentou fechar suas portas para as mulheres.