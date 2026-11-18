Espera de 13 anos para desfrutar do jogo chega ao fim nesta quinta-feira (19) com o lançamento de um jogo que gerou enormes expectativas e bateu recordes de pré-venda

Centenas de usuários relataram, em plataformas da internet, interrupções temporárias no serviço da PlayStation Network um dia antes do lançamento do videogame “Grand Theft Auto VI”, em meio a uma grande expectativa.

O site DownDetector, no qual os usuários podem relatar problemas, indica que foram registradas cerca de 900 interrupções após 15h (horário de Brasília), e cerca de 1.400 interrupções após as 16h, principalmente durante o login. No entanto, por volta das 17h, o portal oficial PlayStation Status da Sony, que monitora o estado da rede do popular console, destacou que tudo estava em ordem.

A espera de 13 anos para desfrutar do “GTA VI” chega ao fim nesta quinta-feira (19) com o lançamento de um jogo que gerou enormes expectativas e bateu recordes de pré-venda.

Trata-se da sexta edição de uma franquia que começou sua trajetória em 1997 e do qual já foram vendidas mais de 470 milhões de unidades — cerca de 230 milhões correspondem ao “GTA V” —, de acordo com dados da empresa.