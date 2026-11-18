Usuários relatam falhas na PlayStation Network na véspera do lançamento do ‘GTA VI’
Centenas de usuários relataram, em plataformas da internet, interrupções temporárias no serviço da PlayStation Network um dia antes do lançamento do videogame “Grand Theft Auto VI”, em meio a uma grande expectativa.
O site DownDetector, no qual os usuários podem relatar problemas, indica que foram registradas cerca de 900 interrupções após 15h (horário de Brasília), e cerca de 1.400 interrupções após as 16h, principalmente durante o login. No entanto, por volta das 17h, o portal oficial PlayStation Status da Sony, que monitora o estado da rede do popular console, destacou que tudo estava em ordem.
A espera de 13 anos para desfrutar do “GTA VI” chega ao fim nesta quinta-feira (19) com o lançamento de um jogo que gerou enormes expectativas e bateu recordes de pré-venda.
Trata-se da sexta edição de uma franquia que começou sua trajetória em 1997 e do qual já foram vendidas mais de 470 milhões de unidades — cerca de 230 milhões correspondem ao “GTA V” —, de acordo com dados da empresa.
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