Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach começa às 16h30 (de Brasília) nesta sexta-feira (27), no Weser-Stadion, em Bremen, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach começa às 16h30 (de Brasília) nesta sexta-feira (27), no Weser-Stadion, em Bremen, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach ao vivo

O jogo terá transmissão de SportyNet, CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Escalação do Werder Bremen

Werder Bremen (4-2-3-1): K. Hein; Arthur, A. Pieper, M. Friedl, O. Deman; L. Reis, Y. Regeer, E. Dinkçi, Chuky San José, P. Erevbenagie; N. Füllkrug. Técnico: D. Thioune.

É uma mudança em relação ao último jogo, vitória por 4 a 0 sobre o Hamburgo: Erevbenagie entra no lugar de Njinmah. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Escalação do Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): D. Batz; K. Diks, P. Sander, F. Chiarodia; J. Scally, Z. Uno, F. Neuhaus, J. Castrop, F. Honorat, W. Mohya; S. Machino. Técnico: A. Blessin.

É uma mudança em relação ao último jogo, derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund: Honorat entra no lugar de Hack. A formação é a mesma, 3-4-2-1.

Como chegam os times

O Werder Bremen entra em campo como 6º colocado, com 18 pontos. No jogo anterior, o time venceu o Hamburgo por 4 a 0. A campanha recente na competição tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.

Com 4 pontos, o Borussia Mönchengladbach é o 18º colocado da competição, dentro da zona de rebaixamento. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund. Nas últimas cinco partidas pela competição, são uma vitória, um empate e três derrotas.

Veja também o guia completo de Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 27/11/2026, às 16h30 (de Brasília)

27/11/2026, às 16h30 (de Brasília) Local: Weser-Stadion, em Bremen

Weser-Stadion, em Bremen Arbitragem: Felix Zwayer

Felix Zwayer Transmissão: SportyNet, CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.