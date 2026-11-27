Niclas Füllkrug marca no fim, e Werder Bremen arranca empate com o Borussia Mönchengladbach
O empate do Werder Bremen saiu no fim: Niclas Füllkrug marcou e deixou o jogo com o Borussia Mönchengladbach em 3 a 3 nesta sexta-feira (27), no Weser-Stadion, em Bremen, pela 11ª rodada da Bundesliga.
O Borussia Mönchengladbach abriu o placar de pênalti, com Kevin Diks, aos 27 minutos do primeiro tempo. O Werder Bremen empatou aos 38, com Eren Dinkci.
Franck Honorat pôs o Borussia Mönchengladbach na frente no primeiro minuto do segundo tempo: 2 a 1. Aos 33, Franck Honorat fez 3 a 1, com assistência de Wael Mohya. Foi o segundo dele no jogo. Aos 40, Eren Dinkci descontou. Era o segundo dele na partida. Niclas Füllkrug deixou tudo igual nos acréscimos do segundo tempo.
Nas finalizações, houve equilíbrio: 20 do Werder Bremen e 20 do Borussia Mönchengladbach. No alvo, foram 8 do Werder Bremen e 6 do Borussia Mönchengladbach.
O Werder Bremen chega a 19 pontos. O Borussia Mönchengladbach passa a somar 5 pontos. A sequência sem vitórias do Borussia Mönchengladbach chega a quatro jogos.
O Werder Bremen enfrenta o Eintracht Frankfurt no sábado (5/12). O Borussia Mönchengladbach volta a campo na terça-feira (1/12), contra o SV Darmstadt 98, pela Copa da Alemanha.
Ficha do jogo
- Placar: Werder Bremen 3 x 3 Borussia Mönchengladbach
- Gols: Kevin Diks (27', Borussia Mönchengladbach, pênalti); Eren Dinkci (38', Werder Bremen); Franck Honorat (46', Borussia Mönchengladbach); Franck Honorat (78', Borussia Mönchengladbach); Eren Dinkci (85', Werder Bremen); Niclas Füllkrug (90+2', Werder Bremen)
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Arbitragem: Felix Zwayer
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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