Bochum vence o Darmstadt 98 por 2 a 0
Nesta sexta-feira (27), no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum, o Bochum fez 2 a 0 no Darmstadt 98, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.
A vitória leva o Bochum a 17 pontos. O Darmstadt 98 permanece com 12 pontos.
O placar foi aberto aos 36 minutos do segundo tempo: Philipp Hofmann marcou para o Bochum, com assistência de Berkan Taz. Nos acréscimos do segundo tempo, Berkan Taz fez 2 a 0.
Com um gol e uma assistência, Berkan Taz participou de dois gols do Bochum.
O Bochum finalizou 17 vezes, e o Darmstadt 98, 9. No alvo, foram 8 do Bochum e 1 do Darmstadt 98.
O Bochum enfrenta o FC Augsburg na quarta-feira (2/12), pela Copa da Alemanha. O Darmstadt 98 volta a campo na terça-feira (1/12), contra o Borussia Mönchengladbach, pela Copa da Alemanha.
Ficha do jogo
- Placar: Bochum 2 x 0 Darmstadt 98
- Gols: Philipp Hofmann (81', Bochum); Berkan Taz (90+4', Bochum)
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Arbitragem: Tom Bauer
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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