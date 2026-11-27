Heidenheim vence o Nürnberg por 3 a 1
Deu Heidenheim: 3 a 1 sobre o Nürnberg nesta sexta-feira (27), no Voith-Arena, em Heidenheim, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.
O placar foi aberto aos 13 minutos do primeiro tempo: Patrick Mainka marcou para o Heidenheim, com assistência de Paul Hennrich. O Nürnberg ganhou um gol aos 39: Marcel Costly marcou contra.
Aos 16 minutos do segundo tempo, Budu Zivzivadze desempatou para o Heidenheim, após assistência de Tim Siersleben: 2 a 1. Quatro minutos depois saiu mais um: Jan Schoppner fez 3 a 1.
Com o resultado, o Heidenheim chega a 19 pontos. O Nürnberg fica com 24 pontos. O Heidenheim não vencia havia sete jogos.
Foram 24 finalizações do Heidenheim, contra 17 do Nürnberg. Na direção do gol, o Heidenheim acertou 7, e o Nürnberg, 0. O Nürnberg ficou com a bola em 76% do tempo.
O Heidenheim enfrenta o FC St. Pauli no domingo (6/12). O Nürnberg volta a campo no sábado (5/12), contra o VfL Bochum.
Ficha do jogo
- Placar: Heidenheim 3 x 1 Nürnberg
- Gols: Patrick Mainka (13', Heidenheim); Marcel Costly (39', Nürnberg, contra); Budu Zivzivadze (61', Heidenheim); Jan Schoppner (65', Heidenheim)
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Arbitragem: Felix Weller
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Bochum vence o Darmstadt 98 por 2 a 0 Jovem Pan · há 2 horas
- Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach hoje: onde assistir ao vivo e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Abel diz que só trabalha no Palmeiras na América do Sul e admite final ruim em 2025 Jovem Pan* · há 4 horas
- Bochum x Darmstadt 98 hoje: onde assistir ao vivo e escalações Jovem Pan · há 4 horas