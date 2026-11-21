Bayer Leverkusen x Paderborn 07: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Bayer Leverkusen x Paderborn 07 acontece neste sábado (21), às 11h30 (de Brasília), no BayArena, em Bayer Leverkusen. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
O Bayer Leverkusen soma 16 pontos em 9 jogos e aparece em 5º lugar na tabela. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o 1. FC Köln por 2 a 1, fora de casa. A campanha recente tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos.
Já o Paderborn 07 está em 13º lugar, com 10 pontos. Na última partida, o time venceu o Eintracht Braunschweig por 4 a 1, em casa, pelo Friendlies Clubs. Nos últimos cinco jogos da competição, são uma vitória, três empates e uma derrota.
No jogo mais recente entre os times, em 29/10/2025, o Bayer Leverkusen ganhou por 4 a 2, pelo DFB Pokal.
Onde assistir Bayer Leverkusen x Paderborn 07 ao vivo
A transmissão de Bayer Leverkusen x Paderborn 07 fica por conta de Romário TV (YouTube) e OneFootball (streaming).
Horário e local de Bayer Leverkusen x Paderborn 07
A partida será neste sábado (21), 21/11/2026, com início às 11h30 (de Brasília), no BayArena, em Bayer Leverkusen.
Escalações de Bayer Leverkusen x Paderborn 07
Bayer Leverkusen (4-2-3-1): M. Flekken; J. Quansah, E. Tapsoba, L. Badé, Miguel Gutiérrez; E. Fernández, Aleix García, Afonso Moreira, M. Tillman, N. Tella; P. Schick. Técnico: Carles Martínez.
Paderborn 07 (3-4-2-1): N. Noll; J. ter Horst, T. Scheller, M. Hansen; L. Curda, T. Baack, S. Castañeda, R. Obermair, Ruben Müller, G. Vidović; S. Marino. Técnico: R. Kettemann.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)
- Data e horário: 21/11/2026, às 11h30 (de Brasília)
- Local: BayArena, em Bayer Leverkusen
- Arbitragem: Tobias Reichel
- Transmissão: Romário TV (YouTube) e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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