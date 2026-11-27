Bochum x Darmstadt 98 hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Bochum x Darmstadt 98 começa às 14h30 (de Brasília) nesta sexta-feira (27), no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Bochum x Darmstadt 98 começa às 14h30 (de Brasília) nesta sexta-feira (27), no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Bochum x Darmstadt 98 ao vivo

Bochum x Darmstadt 98 passa ao vivo em OneFootball (streaming). A Jovem Pan transmite a partida no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

Escalação do Bochum

Bochum (4-3-3): T. Horn; S. Klaiber, M. Steinwender, K. Mets, M. Wittek; E. Çokaj, K. Miyoshi, M. Pannewig; J. Steuckers, P. Hofmann, C. Rasmussen. Técnico: U. Rösler.

São duas mudanças em relação ao último jogo, derrota por 2 a 0 para o FC St. Pauli. Entram Çokaj e Miyoshi. Saem Meyer e Taz. A formação passa de 4-2-3-1 para 4-3-3.

Escalação do Darmstadt 98

Darmstadt 98 (4-4-2): M. Schuhen; K. Klefisch, Y. Lührs, A. Vukotić, R. Petretta; M. Bader, M. Richter, H. Akiyama, N. Weißhaupt; L. Kehl, M. Smit. Técnico: F. Kohfeldt.

É uma mudança em relação ao último jogo, vitória por 3 a 1 sobre o 1. FC Heidenheim: Schuhen entra no lugar de Brunst. A formação passa de 4-2-3-1 para 4-4-2.

Como chegam os times

O Bochum chega à rodada em 11º lugar, com 14 pontos. Na última partida, o time perdeu para o FC St. Pauli por 2 a 0. O time acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da competição.

O adversário, o Darmstadt 98, chega para o duelo na 16ª colocação, com 12 pontos, dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time venceu o 1. FC Heidenheim por 3 a 1. O desempenho recente na competição soma uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco partidas.

Veja também o guia completo de Bochum x Darmstadt 98

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 27/11/2026, às 14h30 (de Brasília)

27/11/2026, às 14h30 (de Brasília) Local: Vonovia Ruhrstadion, em Bochum

Vonovia Ruhrstadion, em Bochum Arbitragem: Tom Bauer

Tom Bauer Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.