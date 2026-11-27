Heidenheim x Nürnberg hoje: onde assistir ao vivo e escalações
Heidenheim x Nürnberg começa às 14h30 (de Brasília) nesta sexta-feira (27), no Voith-Arena, em Heidenheim, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
Onde assistir Heidenheim x Nürnberg ao vivo
O jogo terá transmissão de RomarioTV e OneFootball (streaming).
Escalação do Heidenheim
Heidenheim (4-4-2): Frank Feller; M. Busch, P. Mainka, T. Siersleben, M. Heule; P. Hennrich, M. Zrilic, J. Schöppner, M. Costly; B. Zivzivadze, C. Conteh. Técnico: F. Schmidt.
São duas mudanças em relação ao último jogo, derrota por 3 a 1 para o SV Darmstadt 98. Entram Busch e Hennrich. Saem Mhamdi e Kaufmann. A formação é a mesma, 4-4-2.
Escalação do Nürnberg
Nürnberg (4-2-3-1): J. Reichert; T. Janisch, A. Kalogeropoulos, F. Otto, E. Porstner; A. Marhiev, J. Fernandez, J. Justvan, W. Bøving, Rafael Lubach; P. Scobel. Técnico: M. Klose.
É uma mudança em relação ao último jogo, derrota por 2 a 1 para o Eintracht Braunschweig: Otto entra no lugar de Mkrtchyan. A formação é a mesma, 4-2-3-1.
Como chegam os times
O Heidenheim soma 16 pontos em 12 jogos e aparece em 7º lugar na tabela. No jogo anterior, o time perdeu para o SV Darmstadt 98 por 3 a 1. A campanha recente na competição tem dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos.
O Nürnberg, por sua vez, está em 2º lugar, com 24 pontos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Eintracht Braunschweig. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.
Veja também o guia completo de Heidenheim x Nürnberg
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 27/11/2026, às 14h30 (de Brasília)
- Local: Voith-Arena, em Heidenheim
- Arbitragem: Felix Weller
- Transmissão: RomarioTV e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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