Stuttgart e Eintracht Frankfurt ficam no 2 a 2
O Stuttgart e o Eintracht Frankfurt empataram por 2 a 2 neste sábado (28), no MHP Arena, em Stuttgart, pela 11ª rodada da Bundesliga.
Grischa Prömel colocou o Stuttgart em vantagem aos 42 minutos do primeiro tempo, com assistência de Ermedin Demirović. A resposta foi rápida: Ansgar Knauff empatou nos acréscimos do primeiro tempo, após assistência de Robin Koch.
Aos 8 minutos do segundo tempo, Luca Jaquez desempatou para o Stuttgart, após assistência de Deniz Undav: 2 a 1. Younes Ebnoutalib deixou tudo igual aos 17, com assistência de Jonathan Burkardt.
Com o empate, o Stuttgart tem 14 pontos. O Eintracht Frankfurt chega a 16 pontos.
O número de finalizações foi parecido: 20 do Eintracht Frankfurt e 19 do Stuttgart. Na direção do gol, o Eintracht Frankfurt acertou 7, e o Stuttgart, 5.
O Stuttgart volta a campo na terça-feira (1/12), contra o Dynamo Dresden, pela Copa da Alemanha. O próximo jogo do Eintracht Frankfurt é na quarta-feira (2/12), contra o Borussia Dortmund, pela Copa da Alemanha.
Ficha do jogo
- Placar: Stuttgart 2 x 2 Eintracht Frankfurt
- Gols: Grischa Prömel (42', Stuttgart); Ansgar Knauff (45+2', Eintracht Frankfurt); Luca Jaquez (53', Stuttgart); Younes Ebnoutalib (62', Eintracht Frankfurt)
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Arbitragem: Sascha Stegemann
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.