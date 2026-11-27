Fluminense x Cruzeiro hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Está chegando a hora de Fluminense x Cruzeiro: o jogo é às 20h (de Brasília) nesta sexta-feira (27), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Está chegando a hora de Fluminense x Cruzeiro: o jogo é às 20h (de Brasília) nesta sexta-feira (27), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Onde assistir Fluminense x Cruzeiro ao vivo

Fluminense x Cruzeiro será transmitido por SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Escalação do Fluminense

Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignacio, Renê; Hércules, Martinelli, A. Canobbio, L. Acosta, J. Savarino; R. Castillo. Técnico: Marcão.

São duas mudanças em relação ao último jogo, vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol. Entram Martinelli e Castillo. Saem Nonato e Hulk. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Escalação do Cruzeiro

Cruzeiro (4-2-3-1): Otávio Eleodoro Rezende Costa; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan, L. Villalba; Matheus Henrique, Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

São três mudanças em relação ao último jogo, vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense. Entram Villalba, Gerson e Kaio Jorge. Saem Rojas, Marquinhos e Villarreal. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Como chegam os times

O Fluminense soma 63 pontos em 36 jogos e aparece em 4º lugar na tabela, na zona de classificação para a Libertadores. A equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol. Nos últimos cinco jogos da competição, são quatro vitórias e uma derrota.

Já o Cruzeiro está em 3º lugar, com 66 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. Na última partida, o time venceu a Chapecoense por 2 a 1. O time acumula cinco vitórias nos últimos cinco jogos da competição.

Veja também o guia completo de Fluminense x Cruzeiro

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 27/11/2026, às 20h (de Brasília)

27/11/2026, às 20h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Maracanã, no Rio de Janeiro Arbitragem: Matheus Delgado Candancan

Matheus Delgado Candancan Transmissão: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.