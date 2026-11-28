Está chegando a hora de Osnabrück x Hannover 96: o jogo é às 16h30 (de Brasília) neste sábado (28), no Stadion an der Bremer Brücke, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Está chegando a hora de Osnabrück x Hannover 96: o jogo é às 16h30 (de Brasília) neste sábado (28), no Stadion an der Bremer Brücke, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Osnabrück x Hannover 96 ao vivo

Osnabrück x Hannover 96 será transmitido por OneFootball (streaming).

Escalação do Osnabrück

Osnabrück (3-4-2-1): J. Krumrey; R. Fabinski, J. Müller, N. Wiemann, P. Kammerbauer, I. Badjie, J. Gómez; L. Flach, L. Opitz, A. Beck, D. Kyereh. Técnico: T. Schultz.

São três mudanças em relação ao último jogo, empate em 0 a 0 com o Karlsruher SC. Entram Flach, Gómez e Opitz. Saem Wagner, Jacobsen e Meißner. A formação é a mesma, 3-4-2-1.

Escalação do Hannover 96

Hannover 96 (3-1-4-2): L. Weinkauf; B. Allgeier, B. Tomiak, J. Hugonet, M. Neubauer; F. Roggow, S. Þórðarson, M. Hartel, W. Taïbi, L. Gindorf; H. Chakroun. Técnico: S. Wagner.

São quatro mudanças em relação ao último jogo, vitória por 2 a 1 sobre o SpVgg Greuther Fürth. Entram Allgeier, Þórðarson, Taïbi e Gindorf. Saem Bundu, Ghiță, Matsuda e Källman. A formação passa de 3-4-3 para 3-1-4-2.

Como chegam os times

O Osnabrück aparece na 13ª colocação, com 12 pontos somados em 12 partidas. O resultado mais recente foi um empate em 0 a 0 com o Karlsruher SC. Nas últimas cinco partidas pela competição, são uma vitória, um empate e três derrotas.

Na tabela, o Hannover 96 está em 11º, com 15 pontos. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o SpVgg Greuther Fürth por 2 a 1. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Veja também o guia completo de Osnabrück x Hannover 96

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 16h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 16h30 (de Brasília) Local: Stadion an der Bremer Brücke

Stadion an der Bremer Brücke Arbitragem: Michael Bacher

Michael Bacher Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.