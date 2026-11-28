Stuttgart x Eintracht Frankfurt hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Stuttgart x Eintracht Frankfurt começa às 14h30 (de Brasília) neste sábado (28), no MHP Arena, em Stuttgart, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Stuttgart x Eintracht Frankfurt começa às 14h30 (de Brasília) neste sábado (28), no MHP Arena, em Stuttgart, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Stuttgart x Eintracht Frankfurt ao vivo

A transmissão de Stuttgart x Eintracht Frankfurt fica por conta de SportyNet (YouTube), Xsports (TV fechada), SportyNet e OneFootball (streaming).

Escalação do Stuttgart

Stuttgart (3-4-2-1): D. Seimen; R. Hendriks, J. Chabot, L. Jaquez; J. Leweling, G. Prömel, A. Karazor, M. Mittelstädt, D. Undav, N. Nartey; E. Demirović. Técnico: S. Hoeneb.

São cinco mudanças em relação ao último jogo, derrota por 2 a 0 para a Inter de Milão. Entram Jaquez, Leweling, Prömel, Karazor e Undav. Saem Finn Jeltsch, Vagnoman, Spalt, El Khannouss e Führich. A formação passa de 3-4-3 para 3-4-2-1.

Escalação do Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt (4-4-2): N. Atubolu; A. Knauff, R. Koch, L. Brassier, Elias Baum; R. Dōan, R. Onyedika, M. Götze, F. Chaïbi; Y. Ebnoutalib, J. Burkardt. Técnico: A. Hütter.

São duas mudanças em relação ao último jogo, vitória por 1 a 0 sobre o 1899 Hoffenheim. Entram Elias Baum e Götze. Saem Kosugi e Aséko Nkili. A formação é a mesma, 4-4-2.

Como chegam os times

Na tabela, o Stuttgart está em 8º, com 13 pontos. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para a Inter de Milão por 2 a 0, pela Champions League. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Já o Eintracht Frankfurt chega à rodada em 7º lugar, com 15 pontos. A equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o 1899 Hoffenheim. Nos últimos cinco jogos da competição, são três vitórias, um empate e uma derrota.

Veja também o guia completo de Stuttgart x Eintracht Frankfurt

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 14h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 14h30 (de Brasília) Local: MHP Arena, em Stuttgart

MHP Arena, em Stuttgart Arbitragem: Sascha Stegemann

Sascha Stegemann Transmissão: SportyNet (YouTube), Xsports (TV fechada), SportyNet e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.