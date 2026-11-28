Hannover 96 bate o Osnabrück por 1 a 0 com gol de Mustapha Bundu
O Hannover 96 venceu o Osnabrück por 1 a 0 neste sábado (28), no Stadion an der Bremer Brücke, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã. O resultado saiu com gol de Mustapha Bundu.
Com o resultado, o Hannover 96 chega a 18 pontos. O Osnabrück fica com 12 pontos.
Aos 32 minutos do primeiro tempo, o VAR anulou um gol de Ismail Badjie, do Osnabrück.
Mustapha Bundu, que tinha entrado dois minutos antes, abriu o placar para o Hannover 96 aos 27 minutos do segundo tempo, após assistência de Marcel Hartel. O Hannover 96 teve um gol de Jean Hugonet anulado pelo VAR nos acréscimos do segundo tempo.
Foram 14 finalizações do Osnabrück, contra 11 do Hannover 96. Na direção do gol, o Osnabrück acertou 2, e o Hannover 96, 3.
O Osnabrück enfrenta o Energie Cottbus na sexta-feira (4/12). O Hannover 96 volta a campo no sábado (5/12), contra o Hertha BSC.
Ficha do jogo
- Placar: Osnabrück 0 x 1 Hannover 96
- Gols: Mustapha Bundu (72', Hannover 96)
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Arbitragem: Michael Bacher
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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