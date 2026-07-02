Brasil treina para enfrentar Noruega sem Rayan e com dúvida sobre substituto de Paquetá

A Seleção Brasileira voltou aos gramados do CT Columbia Park, em Nova Jersey, nesta quinta-feira (2), se preparando para enfrentar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. A disputa por vaga nas quartas vai acontecer no domingo (5), a partir das 17h (de Brasília).

A equipe comandada por Ancelotti fez treino coletivo com temperaturas chegando aos 35ºC, sem Rayan, Raphinha e Lucas Paquetá. A atividade com bola não contou com a presença do atacante do Bournemouth, que faz um treino separado do grupo para controle de carga e preparação física, mas estará disponível para a partida das oitavas.

Joilson Marconne / CBF, Lesley Ribeiro / CBF

Raphinha chegou a ir aos gramados, mas somente depois do treino coletivo, para fazer atividades de transição. Na segunda-feira (29), o camisa 11 fez seu primeiro treino leve em campo desde a partida contra o Haiti, quando sofreu uma lesão na coxa direita. Ainda não há a confirmação de quando o atacante estará disponível na equipe de Ancelotti.

Vaga de Paquetá

A dúvida agora é quem vai herdar a vaga deixada por Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão no músculo na parte de trás da coxa esquerda no confronto contra o Japão pela segunda fase da Copa. O meio-campista segue em tratamento intensivo para recuperação, mas não esteve no treino desta quinta. A CBF ainda divulgou previsão se ele estará disponível nesta Copa.

O treinador ainda tem alguns dias para definir quem vai assumir a vaga no meio-campo brasileiro, e deve testar jogadores como Danilo Santos e Gabriel Martinelli até o confronto com a Noruega.

Mesmo sem previsão se voltará a usar o manto canarinho nesta Copa, Paquetá segue junto da delegação brasileira nos Estados Unidos, sendo acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira.

O Brasil conquistou vaga nas oitavas após vencer o Japão de virada, por 2 a 1, na segunda-feira (2), com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli. O adversário agora é a Seleção da Noruega, no domingo (5). Quem avançar pega o vencedor do duelo entre México e Inglaterra nas quartas de final.