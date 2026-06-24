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Copa do Mundo: acompanhe República Tcheca e México ao vivo

Seleções se enfrentam pela terceira rodada do Grupo A; mexicanos foram os primeiros a garantirem vaga na próxima fase da competição

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O meio-campista mexicano número 7, Luis Romo, comemora com seu companheiro de equipe, o meio-campista número 6, Erik Lira, o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre México e Coreia do Sul, no Estádio Guadalajara, em Zapopan, em 18 de junho de 2026.
Luis Romo, da Seleção do México ULISES RUIZ / AFP

República Tcheca e México se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), em confronto pelo Grupo A da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Azteca, na capital do México. Além das duas seleções, completam a chave Coreia do Sul e África do Sul.

México, um dos anfitriões da Copa, fez a primeira partida do Mundial, vencendo a África do Sul por 2 x 0, e somou mais três pontos em sua segunda partida, fazendo 1 x 0 na Coreia do Sul.

Estatísticas: México 2 x 0 África do Sul

Estatísticas: México 1 x 0 Coreia do Sul

A seleção da República Tcheca foi derrotada por 2 x 1 para a Coreia do Sul em sua primeira partida da fase e empatou a segunda contra os africanos com um gol de cada lado.

Estatísticas: República Tcheca 1 x 2 Coreia do Sul

Estatísticas: República Tcheca 1 x 1 África do Sul

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