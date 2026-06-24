Copa do Mundo: acompanhe República Tcheca e México ao vivo

Seleções se enfrentam pela terceira rodada do Grupo A; mexicanos foram os primeiros a garantirem vaga na próxima fase da competição

República Tcheca e México se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), em confronto pelo Grupo A da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Azteca, na capital do México. Além das duas seleções, completam a chave Coreia do Sul e África do Sul.

México, um dos anfitriões da Copa, fez a primeira partida do Mundial, vencendo a África do Sul por 2 x 0, e somou mais três pontos em sua segunda partida, fazendo 1 x 0 na Coreia do Sul.

Estatísticas: México 2 x 0 África do Sul

Estatísticas: México 1 x 0 Coreia do Sul

A seleção da República Tcheca foi derrotada por 2 x 1 para a Coreia do Sul em sua primeira partida da fase e empatou a segunda contra os africanos com um gol de cada lado.

Estatísticas: República Tcheca 1 x 2 Coreia do Sul

Estatísticas: República Tcheca 1 x 1 África do Sul