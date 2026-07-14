Espanha elimina França pela terceira semifinal seguida; veja retrospecto

Espanhóis venceram franceses também na disputa por vaga na final da Liga das Nações em 2025 e da Euro em 2024

A Seleção da Espanha eliminou a França em mais uma semifinal nesta terça-feira (14), reforçando sua superioridade em confrontos, mas, principalmente, na disputa por vagas em finais. A Copa do Mundo proporcionou o terceiro confronto em semifinal disputado pelas duas equipes em três anos seguidos, nessa última, por 2 a 0.

O jogo dessa Copa foi o 39º disputado na história da dupla, e a equipe espanhola ganhou 18 vezes, enquanto os franceses se saíram melhor em 13 oportunidades. No histórico, entre partidas oficiais e amistosos, também aconteceram 7 empates.

Em três anos, os países protagonizaram três batalhas por vagas em final: a Eurocopa em 2024, a Liga das Nações de 2025 e agora a Copa do Mundo de 2026.

Competição Resultado Status Eurocopa – 2024 Espanha 2 x 1 França Espanha campeã Liga das Nações – 2025 Espanha 5 x 4 França Portugal campeão Copa do Mundo – 2026 Espanha 2 x 0 França Espanha na final

Em relação aos gols, a Seleção da Espanha também lidera, balançando as redes francesas em 73 oportunidades e levando 44 da equipe da França, contando com a recente vitória que eliminou a França por 2 a 0.

Histórico em semifinais

Olhando especificamente para o cenário de semifinais que disputaram, mais uma superioridade espanhola. Mesmo sem contar a recente classificação para a final da Copa de 2026, a Seleção da Espanha saiu vitoriosa em 8 das 10 últimas semis em torneios oficiais principais (Copa do Mundo, Eurocopa, UEFA Nations League e Copa das Confederações) em que esteve em campo.

Competição Partida Resultado Status UEFA Nations League 2025 Espanha 5 x 4 França Vitória Classificada (Campeã) Eurocopa 2024 Espanha 2 x 1 França Vitória Classificada (Campeã) UEFA Nations League 2022/23 Espanha 2 x 1 Itália Vitória Classificada (Campeã) UEFA Nations League 2020/21 Espanha 2 x 1 Itália Vitória Classificada (Vice-campeã) Eurocopa 2020 (em 2021) Espanha 1 (2) x (4) 1 Itália Derrota Eliminada nos pênaltis Copa das Confederações 2013 Espanha 0 (7) x (6) 0 Itália Vitória Classificada nos pênaltis Eurocopa 2012 Espanha 0 (4) x (2) 0 Portugal Vitória Classificada nos pênaltis Copa do Mundo 2010 Espanha 1 x 0 Alemanha Vitória Classificada (Campeã) Copa das Confederações 2009 Espanha 0 x 2 Estados Unidos Derrota Eliminada Eurocopa 2008 Espanha 3 x 0 Rússia Vitória Classificada (Campeã)

A vitória sobre os franceses consagra a quinta semifinal seguida com vitória espanhola, sem perder desde a Liga das Nações da temporada 2020-2021, quando foi derrotada na grande final justamente pelos franceses.

Agora, o desafio da equipe espanhola será seu retorno a uma final de Copa do Mundo depois de 16 anos, mas o histórico é bom, já que a Espanha se saiu vitoriosa na única final de Mundial que já disputou, em 2010, na África do Sul, quando levou a taça do campeonato para casa ao derrotar a Seleção da Holanda por 1 a 0.

Com apenas um gol sofrido na Copa, na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas, a Espanha tem a defesa menos vazada do campeonato e pode bater sua própria marca histórica caso levante a taça sem tomar nenhum gol na última partida.

Na campanha do título espanhol de 2010, a equipe sofreu somente dois gols, estando empatada com a França de 1998 e a Itália em 2006, como seleções menos vazadas ao levantar a taça. Na época, as equipes precisavam jogar 7 partidas durante o campeonato, mas esse número aumentou para 8 com a expansão na quantidade de participantes.

O confronto final da Copa do Mundo desse ano será disputado entre a Espanha e quem se sair melhor no confronto entre Argentina e Inglaterra, na quarta-feira (15) às 16h (de Brasília). A partida que decide quem leva o troféu para casa acontece no domingo (19), a partir das 16h, no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.