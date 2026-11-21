Eintracht Frankfurt x Hoffenheim: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Válido pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27, o duelo entre Eintracht Frankfurt e Hoffenheim será neste sábado (21), às 11h30 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.
O Eintracht Frankfurt está em 10º lugar, com 12 pontos. Na última partida, o time empatou com o SC Paderborn 07 em 2 a 2, fora de casa. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de duas vitórias, um empate e duas derrotas.
Do outro lado, o Hoffenheim entra em campo como 9º colocado, com 12 pontos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o FC Schalke 04. A campanha recente tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos.
A última vitória no confronto direto foi do Hoffenheim, por 3 a 1, em 24/01/2026.
Onde assistir Eintracht Frankfurt x Hoffenheim ao vivo
O torcedor pode acompanhar a partida por GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).
Horário e local de Eintracht Frankfurt x Hoffenheim
Eintracht Frankfurt e Hoffenheim jogam neste sábado (21), 21/11/2026, às 11h30 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.
Escalações de Eintracht Frankfurt x Hoffenheim
As escalações oficiais de Eintracht Frankfurt e Hoffenheim costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)
- Data e horário: 21/11/2026, às 11h30 (de Brasília)
- Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt
- Arbitragem: Max Burda
- Transmissão: GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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