Flamengo dispara no Brasileirão e amplia favoritismo sobre o Palmeiras

Alviverde ainda disputa a Copa do Brasil e decide a Libertadores no fim de novembro

O Flamengo disparou nas chances de título do Campeonato Brasileiro após golear o Vasco por 4 a 1, nesta quinta-feira (29), em clássico no Nilton Santos. O rubro-negro carioca aproveitou o tropeço do Palmeiras, que empatou sem gols com o Santos, na Vila Belmiro, e fecha a 33ª rodada com três pontos à frente do rival: 73 a 70.

Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do Flamengo ser campeão pulou de 69,6% para 87,3%. O Palmeiras viu sua chance de título cair de 30,4% para 12,7%.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, 4 de novembro, quando encara o Grêmio, no Maracanã. O Palmeiras, por sua vez, terá o Remo como adversário na próxima rodada, em jogo no Nubank Parque Antes, no domingo, o time alviverde recebe o Vasco pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Palmeiras e Flamengo ainda se enfrentam no segundo turno do Brasileirão. A partida entre as equipes acontece na 36ª rodada e está prevista para 22 de novembro, no Nubank Parque. Os paulistas venceram o confronto no primeiro turno, por 3 a 0, em pleno Maracanã.

Eliminado das competições de mata-mata, o Flamengo foca apenas na conquista do Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. Por sua vez, o Palmeiras terá de se desdobrar nesta reta final, uma vez que, além de disputar as semifinais da Copa do Brasil, tem em vista a decisão da Libertadores contra o Estudiantes de la Plata, em Montevidéu, no dia 28 de novembro.