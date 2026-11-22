O Werder Bremen soma 15 pontos; o Hamburger SV tem 12

Werder Bremen e Hamburger SV medem forças neste domingo (22), às 13h30 (horário de Brasília), no Weser-Stadion, em Bremen, pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Werder Bremen aparece na 6ª colocação, com 15 pontos somados em 9 partidas. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o VfB Stuttgart por 1 a 0, fora de casa. Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Na tabela, o Hamburger SV está em 11º, com 12 pontos. Na rodada anterior, a equipe empatou com o HNK Hajduk Split em 1 a 1, em casa, pelo Friendlies Clubs. O time acumula três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos.

Da última vez que se enfrentaram, em 18/04/2026, deu Werder Bremen: 3 a 1.

Onde assistir Werder Bremen x Hamburger SV ao vivo

O jogo tem transmissão exclusiva de OneFootball (streaming).

Horário e local de Werder Bremen x Hamburger SV

O jogo está marcado para neste domingo (22), 22/11/2026, às 13h30 (horário de Brasília), no Weser-Stadion, em Bremen.

Escalações de Werder Bremen x Hamburger SV

As escalações oficiais de Werder Bremen e Hamburger SV costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada) Data e horário: 22/11/2026, às 13h30 (de Brasília)

22/11/2026, às 13h30 (de Brasília) Local: Weser-Stadion, em Bremen

Weser-Stadion, em Bremen Arbitragem: Florian Badstubner

Florian Badstubner Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.