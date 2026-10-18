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Fluminense x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026

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Cano, jogador do Fluminense, comemora seu gol com Hulk, jogador do seu time, durante partida contra o Bahia no estádio do Maracanã pelo amistoso contra o Bahia
Cano, jogador do Fluminense, comemora seu gol com Hulk, jogador do seu time, durante partida contra o Bahia no estádio do Maracanã pelo amistoso contra o Bahia Foto por THIAGO RIBEIRO / AGIF / AGIF VIA AFP

Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Fluminense volta a campo pelo Brasileirão após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras no primeiro jogo da semifinal da Libertadores.

O Santos chega ao confronto com a possibilidade de contar novamente com Neymar, que voltou aos treinamentos depois de ser poupado na rodada anterior.

Onde assistir Fluminense x Santos ao vivo

A partida entre Fluminense e Santos será transmitida por Globo (TV aberta), ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

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