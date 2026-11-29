O Coritiba e o Flamengo se enfrentam às 16h (de Brasília) neste domingo (29), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Coritiba e o Flamengo se enfrentam às 16h (de Brasília) neste domingo (29), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Onde assistir Coritiba x Flamengo ao vivo

A partida entre Coritiba e Flamengo terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Escalação do Coritiba

Coritiba (4-3-3): Pedro Luccas; Tinga, Bruno Melo, Jacy, Tiago Cóser; S. Gómez, Thiago Santos, N. Fonseca; Breno Lopes, Josué, Pedro Rocha. Técnico: Guila Bossle.

São duas mudanças em relação ao último jogo, vitória por 1 a 0 sobre o Bahia. Entram Jacy e Fonseca. Saem Maicon e Felipe Jonatan. A formação passa de 3-4-3 para 4-3-3.

Escalação do Flamengo

Flamengo (4-3-3): Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas; J. Freitas, E. Pulgar, Lucas Paquetá; Luiz Araújo, Pedro, J. Carrascal. Técnico: Leonardo Jardim.

São oito mudanças em relação ao último jogo, empate em 1 a 1 com o Palmeiras: só Léo Ortiz, Lucas Paquetá e Pedro continuam entre os titulares. A formação passa de 4-2-3-1 para 4-3-3.

Como chegam os times

O Flamengo lidera com 80 pontos, 6 pontos à frente do Palmeiras, a duas rodadas do fim. O Flamengo entra em campo com o título do Brasileirão garantido.

O Coritiba ocupa a 12ª posição, com 45 pontos em 36 jogos, na zona de classificação para a Sul-Americana. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Bahia. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias e três derrotas.

O adversário, o Flamengo, soma 80 pontos em 36 jogos e aparece em 1º lugar na tabela, na zona de classificação para a Libertadores. Em seu jogo mais recente, a equipe empatou com o Palmeiras em 1 a 1. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram quatro vitórias e um empate.

Veja também o guia completo de Coritiba x Flamengo

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 16h (de Brasília)

29/11/2026, às 16h (de Brasília) Local: Couto Pereira, em Curitiba

Couto Pereira, em Curitiba Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho Transmissão: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.