Internacional vence o Red Bull Bragantino com gol de Matheus Bahia
Um gol bastou: Matheus Bahia decidiu, e o Internacional venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste domingo (29), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Brasileirão.
O Internacional vai a 41 pontos. O Red Bull Bragantino segue com 50 pontos.
Aos 9 minutos do primeiro tempo, Matheus Bahia fez 1 a 0 para o Internacional.
Foram 11 finalizações do Internacional, contra 7 do Red Bull Bragantino. No alvo, foram 3 de cada lado. O Red Bull Bragantino ficou com a bola em 61% do tempo.
O Internacional volta a campo na quarta-feira (2/12), contra o Cruzeiro. O próximo jogo do Red Bull Bragantino é na quarta-feira (2/12), contra o Fluminense.
Ficha do jogo
- Placar: Internacional 1 x 0 Red Bull Bragantino
- Gols: Matheus Bahia (9', Internacional)
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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