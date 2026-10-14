Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2026

Comemoração do gol de Lucas Paquetá na partida entre Cruzeiro e Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2026. Partida aconteceu no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2026.

O Estudiantes recebe o Flamengo no primeiro confronto da semifinal. Os argentinos voltam a enfrentar a equipe brasileira depois dos duelos disputados na edição anterior da Libertadores.

O Flamengo fará o jogo de volta no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 22 de outubro, também às 21h30. O confronto definirá um dos classificados à final, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu.

Onde assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo

A partida entre Estudiantes e Flamengo será transmitida pela ESPN (TV por assinatura).