Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2026.
O Estudiantes recebe o Flamengo no primeiro confronto da semifinal. Os argentinos voltam a enfrentar a equipe brasileira depois dos duelos disputados na edição anterior da Libertadores.
O Flamengo fará o jogo de volta no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 22 de outubro, também às 21h30. O confronto definirá um dos classificados à final, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu.
Onde assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo
A partida entre Estudiantes e Flamengo será transmitida pela ESPN (TV por assinatura).
Assuntos
continue lendo
- Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 1 hora
- Villarreal x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 1 dia
- Sabah x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 1 dia
- Galatasaray x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 1 dia