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Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2026

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MG - CRUZEIRO/X/FLAMENGO - ESPORTES
Comemoração do gol de Lucas Paquetá na partida entre Cruzeiro e Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2026. Partida aconteceu no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte ALLAN CALISTO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2026.

O Estudiantes recebe o Flamengo no primeiro confronto da semifinal. Os argentinos voltam a enfrentar a equipe brasileira depois dos duelos disputados na edição anterior da Libertadores.

O Flamengo fará o jogo de volta no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 22 de outubro, também às 21h30. O confronto definirá um dos classificados à final, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu.

Onde assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo

A partida entre Estudiantes e Flamengo será transmitida pela ESPN (TV por assinatura).

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