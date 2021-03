PSG x Barcelona: Neymar não se recupera e será novamente baixa na Liga dos Campeões

A expectativa dos torcedores parisienses e da imprensa francesa era de que o brasileiro pudesse ficar, ao menos, no banco de reservas na partida contra o Barça

Reprodução/PSG Neymar será desfalque na partida entre PSG e Barcelona



Neymar novamente será baixa em uma partida de oitavas de final de Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, 9, o Paris Saint-Germain confirmou que o atacante ainda não está 100% recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita e, assim, desfalcará o time no confronto de amanhã contra o Barcelona, no Parque dos Príncipes. “Neymar voltou a treinar com o grupo na semana passada e continuará seu trabalho de recuperação individual. Uma nova análise da situação será feita nos próximos dias”, informou o PSG nas redes sociais e em seu site oficial.

A expectativa dos torcedores parisienses e da imprensa francesa era de que Neymar pudesse ficar, ao menos, no banco de reservas contra o seu ex-clube. Ontem, o jornal “Le Parisien”, um dos principais da França, afirmou que o técnico Maurício Pochettino não queria apressar o processo de recuperação do jogador, mas acreditava que o camisa 10 estaria disponível para atuar em alguns minutos diante dos espanhóis.

Neymar se machucou no dia 10 de fevereiro, diante do Caen, em jogo válido pela Copa da França. Desde então, ele perdeu algumas partidas válidas pelo Campeonato Francês e também da goleada sobre por 4 a 1 sobre o Barcelona, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, o PSG pode perder por até 3 a 0, que garantirá vaga nas quartas de final do principal torneio europeu entre clubes.