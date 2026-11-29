Greuther Fürth e Arminia Bielefeld ficam no 0 a 0
Faltou o gol. O Greuther Fürth e o Arminia Bielefeld ficaram no 0 a 0 neste domingo (29), no Sportpark Ronhof Thomas Sommer, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.
O número de finalizações foi parecido: 10 do Greuther Fürth e 9 do Arminia Bielefeld. Na direção do gol, o Greuther Fürth acertou 2, e o Arminia Bielefeld, 4. O Greuther Fürth ficou com a bola em 63% do tempo.
O Greuther Fürth passa a somar 13 pontos. Com o empate, o Arminia Bielefeld tem 18 pontos.
O Greuther Fürth volta a campo no sábado (5/12), contra o 1. FC Kaiserslautern. O próximo jogo do Arminia Bielefeld é na sexta-feira (4/12), contra o Dynamo Dresden.
Ficha do jogo
- Placar: Greuther Fürth 0 x 0 Arminia Bielefeld
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Arbitragem: Felix Bickel
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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