Está chegando a hora de Freiburg x RB Leipzig: o jogo é às 11h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Europa-Park-Stadion, em Freiburg, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Está chegando a hora de Freiburg x RB Leipzig: o jogo é às 11h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Europa-Park-Stadion, em Freiburg, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Freiburg x RB Leipzig ao vivo

Freiburg x RB Leipzig passa ao vivo em Canal GOAT (YouTube), Xsports (TV fechada), RomarioTV e OneFootball (streaming).

Escalação do Freiburg

Freiburg (4-2-3-1): M. Backhaus; L. Kübler, M. Ginter, P. Lienhart, P. Treu; M. Eggestein, Y. Engelhardt, J. Beste, Y. Suzuki, D. Scherhant; I. Matanović. Técnico: J. Schuster.

São quatro mudanças em relação ao último jogo, vitória por 2 a 1 sobre o Twente. Entram Lienhart, Treu, Beste e Scherhant. Saem Rosenfelder, Gunter, Irie e Grifo. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Escalação do RB Leipzig

RB Leipzig (4-2-3-1): M. Vandevoordt; B. Henrichs, W. Orbán, M. Estève, D. Raum; N. El Aynaoui, E. Banzuzi, B. Gruda, C. Nkunku, A. Nusa; Rômulo. Técnico: M. Demichelis.

São quatro mudanças em relação ao último jogo, vitória por 3 a 1 sobre o Lens. Entram Henrichs, Banzuzi, Nkunku e Rômulo. Saem Ridle Baku, Rocco Reitz, Christoph Baumgartner e Tidiam Gomis.

Como chegam os times

O Freiburg chega para o duelo na 3ª colocação, com 22 pontos, na zona de classificação para a Champions League. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Twente por 2 a 1, pela Conference League. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias e duas derrotas.

O RB Leipzig, por sua vez, ocupa a 4ª posição, com 21 pontos em 10 jogos, na zona de classificação para a Champions League. Em sua última apresentação, a equipe venceu o Lens por 3 a 1, pela Champions League. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de quatro vitórias e uma derrota.

Veja também o guia completo de Freiburg x RB Leipzig

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: Europa-Park-Stadion, em Freiburg

Europa-Park-Stadion, em Freiburg Arbitragem: Robin Braun

Robin Braun Transmissão: Canal GOAT (YouTube), Xsports (TV fechada), RomarioTV e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.