Eintracht Braunschweig evita derrota para o Wolfsburg nos minutos finais
O empate do Eintracht Braunschweig saiu no fim: Robin Heusser marcou e deixou o jogo com o Wolfsburg em 1 a 1 neste domingo (29), no Eintracht-Stadion, em Braunschweig, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.
O Wolfsburg abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo, com Robert Glatzel, após assistência de Alessio Besio. O Eintracht Braunschweig empatou aos 45, com Robin Heusser, após assistência de Florian Flick.
O Wolfsburg finalizou 17 vezes, e o Eintracht Braunschweig, 9. No alvo, foram 5 do Wolfsburg e 4 do Eintracht Braunschweig. A posse de bola foi do Wolfsburg, com 70%.
Com o empate, o Eintracht Braunschweig tem 15 pontos. O Wolfsburg chega a 23 pontos.
O Eintracht Braunschweig enfrenta o SV Darmstadt 98 no domingo (6/12). O Wolfsburg volta a campo no domingo (6/12), contra o 1. FC Magdeburg.
Ficha do jogo
- Placar: Eintracht Braunschweig 1 x 1 Wolfsburg
- Gols: Robert Glatzel (80', Wolfsburg); Robin Heusser (90', Eintracht Braunschweig)
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Arbitragem: Sven Jablonski
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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