Magdeburg leva a melhor sobre o Energie Cottbus por 2 a 1
Deu Magdeburg: 2 a 1 sobre o Energie Cottbus neste domingo (29), no Avnet Arena, em Magdeburg, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.
A vitória leva o Magdeburg a 26 pontos. O Energie Cottbus permanece com 11 pontos. A sequência sem vitórias do Energie Cottbus chega a oito jogos.
O placar foi aberto nos acréscimos do primeiro tempo: Garcia MacNulty marcou para o Magdeburg, com assistência de Barış Atik.
Aos 32 minutos do segundo tempo saiu o segundo do Magdeburg, com Mateusz Zukowski, após assistência de Alexander Nollenberger. Aos 42, Dmytro Bogdanov descontou, após assistência de Justin Butler.
O Magdeburg finalizou 22 vezes, e o Energie Cottbus, 14. No alvo, foram 8 do Magdeburg e 2 do Energie Cottbus.
No gol do Energie Cottbus, Lotka fez seis defesas.
O Magdeburg enfrenta o VfL Wolfsburg no domingo (6/12). O Energie Cottbus volta a campo na sexta-feira (4/12), contra o VfL Osnabrück.
Ficha do jogo
- Placar: Magdeburg 2 x 1 Energie Cottbus
- Gols: Garcia MacNulty (45+2', Magdeburg); Mateusz Zukowski (77', Magdeburg); Dmytro Bogdanov (87', Energie Cottbus)
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Arbitragem: Jarno Wienefeld
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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