Magdeburg leva a melhor sobre o Energie Cottbus por 2 a 1

Deu Magdeburg: 2 a 1 sobre o Energie Cottbus neste domingo (29), no Avnet Arena, em Magdeburg, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.

Deu Magdeburg: 2 a 1 sobre o Energie Cottbus neste domingo (29), no Avnet Arena, em Magdeburg, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.

A vitória leva o Magdeburg a 26 pontos. O Energie Cottbus permanece com 11 pontos. A sequência sem vitórias do Energie Cottbus chega a oito jogos.

O placar foi aberto nos acréscimos do primeiro tempo: Garcia MacNulty marcou para o Magdeburg, com assistência de Barış Atik.

Aos 32 minutos do segundo tempo saiu o segundo do Magdeburg, com Mateusz Zukowski, após assistência de Alexander Nollenberger. Aos 42, Dmytro Bogdanov descontou, após assistência de Justin Butler.

O Magdeburg finalizou 22 vezes, e o Energie Cottbus, 14. No alvo, foram 8 do Magdeburg e 2 do Energie Cottbus.

No gol do Energie Cottbus, Lotka fez seis defesas.

O Magdeburg enfrenta o VfL Wolfsburg no domingo (6/12). O Energie Cottbus volta a campo na sexta-feira (4/12), contra o VfL Osnabrück.

Ficha do jogo

Placar: Magdeburg 2 x 1 Energie Cottbus

Magdeburg 2 x 1 Energie Cottbus Gols: Garcia MacNulty (45+2', Magdeburg); Mateusz Zukowski (77', Magdeburg); Dmytro Bogdanov (87', Energie Cottbus)

Garcia MacNulty (45+2', Magdeburg); Mateusz Zukowski (77', Magdeburg); Dmytro Bogdanov (87', Energie Cottbus) Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Arbitragem: Jarno Wienefeld

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.