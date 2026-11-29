Eintracht Braunschweig x Wolfsburg hoje: onde assistir ao vivo e escalações

O Eintracht Braunschweig e o Wolfsburg se enfrentam às 9h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Eintracht-Stadion, em Braunschweig, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

O Eintracht Braunschweig e o Wolfsburg se enfrentam às 9h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Eintracht-Stadion, em Braunschweig, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Eintracht Braunschweig x Wolfsburg ao vivo

Eintracht Braunschweig x Wolfsburg será transmitido por Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).

Escalação do Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig (4-2-3-1): R. Hoffmann; M. Aydın, K. Ehlers, T. Wagner, F. Di Michele Sanchez; F. Flick, N. Katterbach, A. Opoku, R. Heußer, Yann Sturm; M. Entrup. Técnico: Lars Kornetka.

São três mudanças em relação ao último jogo, vitória por 2 a 1 sobre o 1. FC Nürnberg. Entram Aydın, Katterbach e Entrup. Saem Frenkert, Max Marie e Jan Urbich. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Escalação do Wolfsburg

Wolfsburg (4-2-3-1): T. Wellenreuther; S. Kumbedi, H. Wahl, Y. Gerhardt, J. Mæhle; Vinicius Souza, M. Arnold, A. Bernhardsson, M. Damar, F. Reese; R. Glatzel. Técnico: Tobias Strobl.

São duas mudanças em relação ao último jogo, vitória por 3 a 0 sobre o Holstein Kiel. Entram Gerhardt e Arnold. Saem Angely e Bence Dárdai. A formação passa de 4-3-3 para 4-2-3-1.

Como chegam os times

O Eintracht Braunschweig chega para o duelo na 12ª colocação, com 14 pontos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o 1. FC Nürnberg. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Já o Wolfsburg ocupa a 4ª posição, com 22 pontos em 12 jogos. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Holstein Kiel por 3 a 0. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias, um empate e uma derrota.

Veja também o guia completo de Eintracht Braunschweig x Wolfsburg

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 9h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 9h30 (de Brasília) Local: Eintracht-Stadion, em Braunschweig

Eintracht-Stadion, em Braunschweig Arbitragem: Sven Jablonski

Sven Jablonski Transmissão: Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.