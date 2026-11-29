Greuther Fürth x Arminia Bielefeld: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Com início às 9h30 (de Brasília) neste domingo (29), Greuther Fürth x Arminia Bielefeld é válido pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
O Greuther Fürth entra em campo como 14º colocado, com 12 pontos. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 para o Hannover 96. Nos últimos cinco jogos da competição, são duas vitórias e três derrotas.
Com 17 pontos, o Arminia Bielefeld é o 8º colocado da competição. Na última partida, o time perdeu para o 1. FC Magdeburg por 2 a 1. O time acumula três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos da competição.
A última vitória no confronto direto foi do Greuther Fürth, por 2 a 1, em 20/02/2026.
Onde assistir Greuther Fürth x Arminia Bielefeld ao vivo
A partida entre Greuther Fürth e Arminia Bielefeld terá transmissão ao vivo de OneFootball (streaming).
Horário e local de Greuther Fürth x Arminia Bielefeld
O pontapé inicial é às 9h30 (de Brasília) neste domingo (29), 29/11/2026, no Sportpark Ronhof Thomas Sommer.
Escalações de Greuther Fürth x Arminia Bielefeld
As escalações oficiais de Greuther Fürth e Arminia Bielefeld costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 9h30 (de Brasília)
- Local: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
- Arbitragem: Felix Bickel
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Atlético-MG x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 1 hora
- Mirassol x Atlético-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 1 hora
- Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 1 hora
- Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 1 hora