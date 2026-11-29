Magdeburg x Energie Cottbus hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Magdeburg x Energie Cottbus começa às 9h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Avnet Arena, em Magdeburg, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Magdeburg x Energie Cottbus começa às 9h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Avnet Arena, em Magdeburg, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Magdeburg x Energie Cottbus ao vivo

Magdeburg x Energie Cottbus passa ao vivo em OneFootball (streaming).

Escalação do Magdeburg

Magdeburg (4-3-3): D. Reimann; P. Nadjombe, T. Müller, A. MacNulty, A. Nollenberger; L. Hyryläinen, F. Chávez, M. Kwarteng; E. Iyoha, M. Żukowski, B. Atik. Técnico: P. Sander.

É uma mudança em relação ao último jogo, vitória por 2 a 1 sobre o Arminia Bielefeld: MacNulty entra no lugar de Heber. A formação é a mesma, 4-3-3.

Escalação do Energie Cottbus

Energie Cottbus (4-2-3-1): M. Lotka; H. Rorig, D. Pelivan, T. Campulka, C. Kinsombi; L. Bittencourt, Lukas Michelbrink, T. Ciğerci, J. Boziaris, M. Hannemann; Dmytro Bohdanov. Técnico: C. Wollitz.

São seis mudanças em relação ao último jogo, derrota por 4 a 0 para o Hertha BSC. Entram Pelivan, Campulka, Ciğerci, Boziaris, Hannemann e Dmytro Bohdanov. Saem Luca Erlein, Manu, Fousseny Doumbia, Guwara, Copado e Butler. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Como chegam os times

Com 23 pontos, o Magdeburg é o 3º colocado da competição. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Arminia Bielefeld por 2 a 1. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Energie Cottbus tem 11 pontos e ocupa o 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Hertha BSC por 4 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de três empates e duas derrotas.

Veja também o guia completo de Magdeburg x Energie Cottbus

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 9h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 9h30 (de Brasília) Local: Avnet Arena, em Magdeburg

Avnet Arena, em Magdeburg Arbitragem: Jarno Wienefeld

Jarno Wienefeld Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.