Magdeburg x Energie Cottbus: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Magdeburg enfrenta o Energie Cottbus neste domingo (29), às 9h30 (horário de Brasília), no Avnet Arena, em Magdeburg, em jogo pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
Na tabela, o Magdeburg está em 3º, com 23 pontos. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Arminia Bielefeld por 2 a 1. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias, um empate e uma derrota.
O Energie Cottbus, por sua vez, chega à rodada em 18º lugar, com 11 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Hertha BSC por 4 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de três empates e duas derrotas.
O confronto mais recente, em 12/03/2016, terminou com vitória do Energie Cottbus por 2 a 0, pelo 3. Liga.
Onde assistir Magdeburg x Energie Cottbus ao vivo
A transmissão de Magdeburg x Energie Cottbus fica por conta de OneFootball (streaming).
Horário e local de Magdeburg x Energie Cottbus
A partida será neste domingo (29), 29/11/2026, com início às 9h30 (de Brasília), no Avnet Arena, em Magdeburg.
Escalações de Magdeburg x Energie Cottbus
As escalações oficiais de Magdeburg e Energie Cottbus costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 9h30 (de Brasília)
- Local: Avnet Arena, em Magdeburg
- Arbitragem: Jarno Wienefeld
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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