Holstein Kiel x Kaiserslautern hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Está chegando a hora de Holstein Kiel x Kaiserslautern: o jogo é às 9h (de Brasília) neste sábado (28), no Holstein-Stadion, em Kiel, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Está chegando a hora de Holstein Kiel x Kaiserslautern: o jogo é às 9h (de Brasília) neste sábado (28), no Holstein-Stadion, em Kiel, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Holstein Kiel x Kaiserslautern ao vivo

A transmissão de Holstein Kiel x Kaiserslautern fica por conta de OneFootball (streaming).

Escalação do Holstein Kiel

Holstein Kiel (4-2-3-1): T. Weiner; L. Rosenboom, H. Sekine, N. Madsen, J. Tolkin; J. Meffert, K. Davidsen, G. de Regt, G. Balzi, J. Therkelsen; P. Harres. Técnico: M. Kniat.

É uma mudança em relação ao último jogo, derrota por 3 a 0 para o VfL Wolfsburg: Rosenboom entra no lugar de Nekić. A formação passa de 4-4-2 para 4-2-3-1.

Escalação do Kaiserslautern

Kaiserslautern (3-4-2-1): J. Krahl; J. Elvedi, M. Gyamfi, A. Murphy; P. Joly, F. Kunze, S. Şahin, Mika Haas, M. Sauer, I. Kanate; E. Yardımcı. Técnico: T. Lieberknecht.

São três mudanças em relação ao último jogo, empate em 2 a 2 com o Dynamo Dresden. Entram Murphy, Kunze e Yardımcı. Saem Rasmussen, Skyttä e Fidjeu-Tazemeta. A formação é a mesma, 3-4-2-1.

Como chegam os times

O Holstein Kiel entra em campo como 18º colocado, com 8 pontos, dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time perdeu para o VfL Wolfsburg por 3 a 0. O desempenho recente na competição soma uma vitória, um empate e três derrotas em cinco partidas.

Com 22 pontos, o Kaiserslautern é o 5º colocado da competição. No jogo anterior, o time empatou com o Dynamo Dresden em 2 a 2. A campanha recente na competição tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.

Veja também o guia completo de Holstein Kiel x Kaiserslautern

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 9h (de Brasília)

28/11/2026, às 9h (de Brasília) Local: Holstein-Stadion, em Kiel

Holstein-Stadion, em Kiel Arbitragem: Timo Gansloweit

Timo Gansloweit Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.