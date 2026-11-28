Dynamo Dresden x St. Pauli: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Dynamo Dresden x St. Pauli acontece neste sábado (28), às 9h (de Brasília), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden. A partida é válida pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
O Dynamo Dresden chega à rodada em 13º lugar, com 12 pontos. Na última partida, o time empatou com o 1. FC Kaiserslautern em 2 a 2. O time acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da competição.
O adversário, o St. Pauli, chega para o duelo na 9ª colocação, com 15 pontos. No último compromisso, o time venceu o VfL Bochum por 2 a 0. O desempenho recente na competição soma uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco partidas.
O confronto mais recente, em 12/03/2022, terminou em empate por 1 a 1.
Onde assistir Dynamo Dresden x St. Pauli ao vivo
Dynamo Dresden x St. Pauli passa ao vivo em OneFootball (streaming). A Jovem Pan transmite a partida no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
Horário e local de Dynamo Dresden x St. Pauli
Dynamo Dresden e St. Pauli jogam neste sábado (28), 28/11/2026, às 9h (horário de Brasília), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden.
Escalações de Dynamo Dresden x St. Pauli
Dynamo Dresden (4-2-3-1): L. Grill; J. Sterner, A. Muhamedbegović, F. Muller, S. Straudi; R. Wagner, T. Raschl, P. Čović, N. Hauptmann, B. Bobzien; V. Vermeij. Técnico: Thomas Stamm.
St. Pauli (3-4-1-2): B. Voll; D. Nemeth, M. Mathisen, T. Ando; A. Pyrka, E. Smith, J. Fujita, E. Ahlstrand, B. Hrgota; Y. Niang, Abdoulie Ceesay. Técnico: M. Rapp.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 9h (de Brasília)
- Local: Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden
- Arbitragem: Robert Schroder
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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