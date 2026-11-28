Dynamo Dresden x St. Pauli: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Veja horário, local e onde assistir ao vivo ao duelo pela 2ª divisão alemã

Dynamo Dresden x St. Pauli acontece neste sábado (28), às 9h (de Brasília), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden. A partida é válida pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

O Dynamo Dresden chega à rodada em 13º lugar, com 12 pontos. Na última partida, o time empatou com o 1. FC Kaiserslautern em 2 a 2. O time acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da competição.

O adversário, o St. Pauli, chega para o duelo na 9ª colocação, com 15 pontos. No último compromisso, o time venceu o VfL Bochum por 2 a 0. O desempenho recente na competição soma uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco partidas.

O confronto mais recente, em 12/03/2022, terminou em empate por 1 a 1.

Onde assistir Dynamo Dresden x St. Pauli ao vivo

Dynamo Dresden x St. Pauli passa ao vivo em OneFootball (streaming). A Jovem Pan transmite a partida no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

Horário e local de Dynamo Dresden x St. Pauli

Dynamo Dresden e St. Pauli jogam neste sábado (28), 28/11/2026, às 9h (horário de Brasília), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden.

Escalações de Dynamo Dresden x St. Pauli

Dynamo Dresden (4-2-3-1): L. Grill; J. Sterner, A. Muhamedbegović, F. Muller, S. Straudi; R. Wagner, T. Raschl, P. Čović, N. Hauptmann, B. Bobzien; V. Vermeij. Técnico: Thomas Stamm.

St. Pauli (3-4-1-2): B. Voll; D. Nemeth, M. Mathisen, T. Ando; A. Pyrka, E. Smith, J. Fujita, E. Ahlstrand, B. Hrgota; Y. Niang, Abdoulie Ceesay. Técnico: M. Rapp.

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 9h (de Brasília)

28/11/2026, às 9h (de Brasília) Local: Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden

Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden Arbitragem: Robert Schroder

Robert Schroder Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.