Hertha Berlin x Karlsruher SC hoje: onde assistir ao vivo e escalações
O Hertha Berlin e o Karlsruher SC se enfrentam às 9h (de Brasília) neste sábado (28), no Olympiastadion, em Berlim, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
Onde assistir Hertha Berlin x Karlsruher SC ao vivo
Dá para assistir a Hertha Berlin x Karlsruher SC ao vivo por GOAT (YouTube), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).
Escalação do Hertha Berlin
Hertha Berlin (4-2-3-1): M. Gersbeck; J. Eitschberger, L. Gechter, N. Kolbe, M. Pedersen; P. Seguin, K. Sessa, O. Adewumi, J. Þorsteinsson, J. Brekalo; S. Grønning. Técnico: S. Leitl.
É uma mudança em relação ao último jogo, vitória por 4 a 0 sobre o Energie Cottbus: Eitschberger entra no lugar de Zeefuik. A formação é a mesma, 4-2-3-1.
Escalação do Karlsruher SC
Karlsruher SC (3-4-2-1): H. Bernat; Paul Scholl, M. Franke, S. Trémoulet; Rafael Pinto Pedrosa, S. Väänänen, T. Civeja, D. Ofli, K. Wiethaup, M. Wanitzek; S. Fukuda. Técnico: M. Senft.
São os mesmos onze titulares do último jogo, empate em 0 a 0 com o VfL Osnabrück. A formação passa de 3-5-2 para 3-4-2-1.
Como chegam os times
O Hertha Berlin está em 1º lugar, com 34 pontos. Em sua última apresentação, a equipe venceu o Energie Cottbus por 4 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de quatro vitórias e um empate.
O adversário, o Karlsruher SC, entra em campo como 15º colocado, com 12 pontos. A equipe vem de um empate em 0 a 0 com o VfL Osnabrück. Nos últimos cinco jogos da competição, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.
Veja também o guia completo de Hertha Berlin x Karlsruher SC
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 9h (de Brasília)
- Local: Olympiastadion, em Berlim
- Arbitragem: Konrad Oldhafer
- Transmissão: GOAT (YouTube), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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