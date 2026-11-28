Botafogo e Bahia se enfrentam neste sábado (28); veja como acompanhar

Neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), Botafogo e Bahia se encontram no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Botafogo ocupa a 14ª posição, com 43 pontos em 36 jogos. No último compromisso, o time empatou com o São Paulo em 1 a 1. O desempenho recente na competição soma uma vitória, um empate e três derrotas em cinco partidas.

Do outro lado, o Bahia soma 54 pontos em 36 jogos e aparece em 6º lugar na tabela, na zona de classificação para a pré-Libertadores. No jogo anterior, o time perdeu para o Coritiba por 1 a 0. A campanha recente na competição tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Da última vez que se enfrentaram, em 30/05/2026, deu Bahia: 2 a 1.

Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo

O torcedor pode acompanhar a partida por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Botafogo x Bahia

Botafogo e Bahia jogam neste sábado (28), 28/11/2026, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Escalações de Botafogo x Bahia

As escalações oficiais de Botafogo e Bahia costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 21h (de Brasília)

28/11/2026, às 21h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro Arbitragem: Ramon Abatti

Ramon Abatti Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.