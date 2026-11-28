Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), Botafogo e Bahia se encontram no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Botafogo ocupa a 14ª posição, com 43 pontos em 36 jogos. No último compromisso, o time empatou com o São Paulo em 1 a 1. O desempenho recente na competição soma uma vitória, um empate e três derrotas em cinco partidas.
Do outro lado, o Bahia soma 54 pontos em 36 jogos e aparece em 6º lugar na tabela, na zona de classificação para a pré-Libertadores. No jogo anterior, o time perdeu para o Coritiba por 1 a 0. A campanha recente na competição tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.
Da última vez que se enfrentaram, em 30/05/2026, deu Bahia: 2 a 1.
Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo
O torcedor pode acompanhar a partida por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Botafogo x Bahia
Botafogo e Bahia jogam neste sábado (28), 28/11/2026, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Escalações de Botafogo x Bahia
As escalações oficiais de Botafogo e Bahia costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
- Arbitragem: Ramon Abatti
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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