Partida acontece neste sábado (28), às 9h, no Holstein-Stadion, em Kiel, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27

Holstein Kiel e Kaiserslautern entram em campo neste sábado (28), às 9h (de Brasília), no Holstein-Stadion, em Kiel, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

O Holstein Kiel aparece na 18ª colocação, com 8 pontos somados em 12 partidas, dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time perdeu para o VfL Wolfsburg por 3 a 0. O desempenho recente na competição soma uma vitória, um empate e três derrotas em cinco partidas.

Na tabela, o Kaiserslautern está em 5º, com 22 pontos. No jogo anterior, o time empatou com o Dynamo Dresden em 2 a 2. A campanha recente na competição tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.

Da última vez que se enfrentaram, em 17/04/2026, deu Holstein Kiel: 3 a 0.

Onde assistir Holstein Kiel x Kaiserslautern ao vivo

Dá para assistir a Holstein Kiel x Kaiserslautern ao vivo por OneFootball (streaming).

Horário e local de Holstein Kiel x Kaiserslautern

O jogo está marcado para neste sábado (28), 28/11/2026, às 9h (horário de Brasília), no Holstein-Stadion, em Kiel.

Escalações de Holstein Kiel x Kaiserslautern

Holstein Kiel (4-2-3-1): T. Weiner; L. Rosenboom, H. Sekine, N. Madsen, J. Tolkin; J. Meffert, K. Davidsen, G. de Regt, G. Balzi, J. Therkelsen; P. Harres. Técnico: M. Kniat.

Kaiserslautern (3-4-2-1): J. Krahl; J. Elvedi, M. Gyamfi, A. Murphy; P. Joly, F. Kunze, S. Şahin, Mika Haas, M. Sauer, I. Kanate; E. Yardımcı. Técnico: T. Lieberknecht.

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 9h (de Brasília)

28/11/2026, às 9h (de Brasília) Local: Holstein-Stadion, em Kiel

Holstein-Stadion, em Kiel Arbitragem: Timo Gansloweit

Timo Gansloweit Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.