Holstein Kiel x Kaiserslautern: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Holstein Kiel e Kaiserslautern entram em campo neste sábado (28), às 9h (de Brasília), no Holstein-Stadion, em Kiel, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
O Holstein Kiel aparece na 18ª colocação, com 8 pontos somados em 12 partidas, dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time perdeu para o VfL Wolfsburg por 3 a 0. O desempenho recente na competição soma uma vitória, um empate e três derrotas em cinco partidas.
Na tabela, o Kaiserslautern está em 5º, com 22 pontos. No jogo anterior, o time empatou com o Dynamo Dresden em 2 a 2. A campanha recente na competição tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.
Da última vez que se enfrentaram, em 17/04/2026, deu Holstein Kiel: 3 a 0.
Onde assistir Holstein Kiel x Kaiserslautern ao vivo
Dá para assistir a Holstein Kiel x Kaiserslautern ao vivo por OneFootball (streaming).
Horário e local de Holstein Kiel x Kaiserslautern
O jogo está marcado para neste sábado (28), 28/11/2026, às 9h (horário de Brasília), no Holstein-Stadion, em Kiel.
Escalações de Holstein Kiel x Kaiserslautern
Holstein Kiel (4-2-3-1): T. Weiner; L. Rosenboom, H. Sekine, N. Madsen, J. Tolkin; J. Meffert, K. Davidsen, G. de Regt, G. Balzi, J. Therkelsen; P. Harres. Técnico: M. Kniat.
Kaiserslautern (3-4-2-1): J. Krahl; J. Elvedi, M. Gyamfi, A. Murphy; P. Joly, F. Kunze, S. Şahin, Mika Haas, M. Sauer, I. Kanate; E. Yardımcı. Técnico: T. Lieberknecht.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 9h (de Brasília)
- Local: Holstein-Stadion, em Kiel
- Arbitragem: Timo Gansloweit
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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