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Jovem Pan transmite Eintracht Braunschweig e Holstein Kiel pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo

Transmissão será no YouTube; siga ao vivo

Jovem Pan

Jovem Pan transmite Eintracht Braunschweig e Holstein Kiel pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
O confronto será entre  Eintracht Braunschweig e Holstein Kiel, nesta sexta-feira, a partir das 13h, pela sétima rodada do campeonato. Arte/Jovem Pan

Jovem Pan transmite nesta sexta-feira (9) a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre  Eintracht Braunschweig e Holstein Kiel, nesta sexta-feira, a partir das 13h, pela sétima rodada do campeonato.

SERVIÇO

  • Bundesliga 2 –  Eintracht Braunschweig x Holstein Kiel
  • Data: sexta-feira, 9 de outubro
  • Horário: 13h00
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.

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