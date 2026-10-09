Jovem Pan transmite Eintracht Braunschweig e Holstein Kiel pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite nesta sexta-feira (9) a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto será entre Eintracht Braunschweig e Holstein Kiel, nesta sexta-feira, a partir das 13h, pela sétima rodada do campeonato.
SERVIÇO
- Bundesliga 2 – Eintracht Braunschweig x Holstein Kiel
- Data: sexta-feira, 9 de outubro
- Horário: 13h00
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
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