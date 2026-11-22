Confronto pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27 começa às 11h30

O Mainz 05 visita o Augsburg neste domingo (22), às 11h30 (de Brasília), no WWK Arena, em Augsburg, pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Augsburg entra em campo como 15º colocado, com 9 pontos. O resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 2 para o RB Leipzig. O desempenho recente soma dois empates e três derrotas em cinco partidas.

Com 10 pontos, o Mainz 05 é o 12º colocado da competição. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 para o Bayern München. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória e quatro derrotas.

Quando se encontraram pela última vez, em 07/02/2026, o Mainz 05 venceu por 2 a 0.

Onde assistir Augsburg x Mainz 05 ao vivo

Augsburg x Mainz 05 passa ao vivo em GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).

Horário e local de Augsburg x Mainz 05

O pontapé inicial é às 11h30 (de Brasília) neste domingo (22), 22/11/2026, no WWK Arena, em Augsburg.

Escalações de Augsburg x Mainz 05

As escalações oficiais de Augsburg e Mainz 05 costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada) Data e horário: 22/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

22/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: WWK Arena, em Augsburg

WWK Arena, em Augsburg Arbitragem: Martin Petersen

Martin Petersen Transmissão: GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.