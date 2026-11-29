A prisão foi decretada pela juíza Cristina Ellen Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal de Serra, na Grande Vitória

O jogador do Vasco da Gama, David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, teve a prisão preventiva mantida em audiência de custódia realizada neste sábado (28), no Rio de Janeiro.

A prisão foi decretada pela juíza Cristina Ellen Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal de Serra, na Grande Vitória. O atleta foi preso na última quinta-feira (26), no Centro de Treinamento do clube, em Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio, por policiais da delegacia do Leblon e agentes da Polícia Civil do Espírito Santo (ES).

David Fonseca foi preso por suspeita de tentativa de interferir nas investigações e coagir testemunhas, incluindo o suposto oferecimento de R$ 5 mil para que mudassem depoimentos. A prisão ocorreu no âmbito da Operação A Tropa, da Polícia Civil do Espírito Santo, que investiga crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e possíveis vínculos com o Comando Vermelho do Espírito Santo e da comunidade da Rocinha, que é comandada pela mesma facção criminosa.

A magistrada já tinha determinado,em outubro, medidas cautelares contra David, como a entrega do passaporte e proibição de contato com testemunhas e outros investigados. Ele foi intimado a comparecer à delegacia do Leblon para tomar ciência das cautelares, como a entrega do passaporte, proibição de deixar o país, além de ter que comparecer mensalmente em juízo.

Na decisão de quinta-feira, a magistrada também determinou a prisão do jogador Hayner William Cordeiro, do Vila Nova de Goiás, que aparece nas conversas com David e que também foi cumprida.