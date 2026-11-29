Trio elétrico e mais: como será a festa do Palmeiras pelo título da Libertadores

A delegação palmeirense chegou à Academia de Futebol, na Barra Funda, por volta das 4h deste domingo, após um atraso no voo

Emi Martinez com a taça de campeão durante a partida entre Palmeiras x Estudiantes realizada no Estádio Centenário em Montevideu, Uruguai. O jogo é válido pela Final da Copa Libertadores 2026

A comemoração pelo tetracampeonato da Copa Libertadores vai continuar neste domingo, 29, em São Paulo. Depois de ser recebida por uma multidão de torcedores na madrugada, a delegação do Palmeiras voltará a celebrar a conquista com os palmeirenses. O clube anunciou a realização de uma festa a partir das 14h30, em frente ao Nubank Parque, com a presença dos jogadores em um trio elétrico.

A delegação palmeirense chegou à Academia de Futebol, na Barra Funda, por volta das 4h deste domingo, após um atraso no voo que trouxe a equipe de Montevidéu, no Uruguai. Mesmo com a demora, muitos torcedores permaneceram nas imediações do centro de treinamento, onde se concentraram desde a tarde de sábado para acompanhar a decisão contra o Estudiantes.

Os jogadores subiram em um trio elétrico e exibiram a taça da Libertadores aos palmeirenses que aguardavam a chegada da equipe A festa teve início ainda no gramado do Estádio Centenário e continuou durante o voo de retorno ao Brasil, com o elenco cantando e comemorando o título.

A conquista em Montevidéu fez do Palmeiras, ao lado do Flamengo, o maior campeão brasileiro da Libertadores, com quatro títulos. O clube paulista também levantou a taça em 1999, diante do Deportivo Cali, da Colômbia, em 2020, contra o Santos, e em 2021, sobre o próprio Flamengo.

O título palmeirense também encerrou uma hegemonia de 58 anos da Argentina no ranking de maiores vencedores da Libertadores. Com 26 conquistas, o Brasil ultrapassou os argentinos, que somam 25, e passou a liderar a lista de forma isolada pela primeira vez na história.

Foi a oitava edição consecutiva da competição vencida por um clube brasileiro. O último representante de outro país a conquistar o torneio foi o River Plate, em 2018.