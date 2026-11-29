Hoffenheim x Augsburg hoje: onde assistir ao vivo e escalações

O Hoffenheim e o Augsburg se enfrentam às 13h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Prezero Arena, em Sinsheim, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Hoffenheim e o Augsburg se enfrentam às 13h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Prezero Arena, em Sinsheim, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Hoffenheim x Augsburg ao vivo

O torcedor pode acompanhar a partida por Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming). O jogo também tem transmissão da Jovem Pan, no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

Escalação do Hoffenheim

Hoffenheim (3-5-2): O. Baumann; V. Coufal, K. Machida, M. Rots; B. Conté, P. Wimmer, L. Avdullahu, A. Prass, A. Daghim; T. Lemperle, A. Kramarić. Técnico: C. Ilzer.

São quatro mudanças em relação ao último jogo, vitória por 3 a 1 sobre o Sturm Graz. Entram Conté, Wimmer, Lemperle e Kramarić. Saem Kabak, Burger, Hlozek e Asllani. A formação passa de 4-1-3-2 para 3-5-2.

Escalação do Augsburg

Augsburg (3-4-2-1): F. Dahmen; Abdulay Bah, Y. Keitel, C. Brackelmann; M. Wolf, R. Fellhauer, F. Rieder, Hennes Behrens, A. Kade, A. Claude-Maurice; M. Gregoritsch. Técnico: M. Baum.

É uma mudança em relação ao último jogo, vitória por 3 a 1 sobre o FSV Mainz 05: Brackelmann entra no lugar de Schnitzer. A formação é a mesma, 3-4-2-1.

Como chegam os times

O Hoffenheim chega à rodada em 15º lugar, com 12 pontos. No último compromisso, o time venceu o Sturm Graz por 3 a 1, pela Liga Europa. O desempenho recente na competição soma três vitórias e duas derrotas em cinco partidas.

Do outro lado, o Augsburg chega para o duelo na 14ª colocação, com 12 pontos. No jogo anterior, o time venceu o FSV Mainz 05 por 3 a 1. A campanha recente na competição tem uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos.

Veja também o guia completo de Hoffenheim x Augsburg

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 13h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 13h30 (de Brasília) Local: Prezero Arena, em Sinsheim

Prezero Arena, em Sinsheim Arbitragem: Matthias Jollenbeck

Matthias Jollenbeck Transmissão: Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.