Athletic Club x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta segunda-feira (2), às 18h, no Arena Sicredi (Estádio Joaquim Portugal), em São João del-Rei (MG), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Athletic Club e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 18h (de Brasília), no Arena Sicredi (Estádio Joaquim Portugal), em São João del-Rei (MG), em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Athletic Club inicia a rodada na 14ª posição, com 44 pontos. A equipe mineira busca voltar a vencer após uma sequência de sete partidas sem triunfo e vem de derrota por 1 a 0 para o Operário-PR.

O Ceará aparece em 16º, com 43 pontos, e também tenta se recuperar após perder por 2 a 0 para o Goiás. O clube cearense busca assegurar matematicamente a permanência na Série B.

Onde assistir Athletic Club x Ceará ao vivo

A partida entre Athletic Club e Ceará terá transmissão ao vivo por ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), SportyNet e Xsports.