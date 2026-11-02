Bragantino x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Bragantino e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Red Bull Bragantino chega para o duelo na nona colocação, com 44 pontos. A equipe venceu a Chapecoense por 3 a 0 na rodada anterior e busca se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores.
O Santos ocupa a oitava posição, com 47 pontos em 33 partidas. O time tenta ampliar a vantagem sobre o adversário direto e seguir na disputa por uma vaga em competição continental.
Onde assistir Bragantino x Santos ao vivo
A partida entre Bragantino e Santos terá transmissão ao vivo por sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
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